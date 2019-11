Stiri pe aceeasi tema

- “Am declanșat proiectul care vizeaza implementarea pentru prima data în România a unui autobuz fara șofer. Acest proiect are doua scopuri, în primul rând sa racordeze Clujul la dimensiunea europeana a mobilitații, asemenea proiecte cu titlu pilot mai exista la Paris,…

- Cluj Napoca va fi primul oraș din Romania care va avea autobuze fara șofer, de anul viitor. Primarul dorește sa fie inițiatorul in transportul public, mai ales dupa ce Clujul a fost orașul care a introdus in circulație autobuzele electrice.

- Situatie fara precedent in județul Brașov, la Codlea, unde autoritatile locale au descoperit ca aerul este poluat cu particule cancerigene! Iar la valorile inregistrate oamenii nici nu ar trebui sa iasa din casa, spun specialistii. Situația este dramatica!

- Primele autobuze fara sofer circula deja in cateva orase europene precum Paris, Lyon sau Viena, insa deocamdata este vorba mai mult despre teste. Chiar si asa, astfel de autobuze vor ajunge sa fie o prezenta obisnuita pe strazile oraselor europene.

- Este o ancheta de amploare in cazul padurarului din Maramureș, ucis cu salbaticie. Polițiștii continua cercetarile și au audiat mai multe persoane. Șase persoane au fost duse la sediul poliției și audiate in acest caz, dar in acest moment, nimeni nu a fost reținut. Anchetatorii iau in calcul mai…

- Agricultura si IT-ul sunt principalele segmente care pot atrage noile tehnologii in Romania, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Adrian Negrescu, director general al companiei de consultanta Frames."Din sondajul pe care l-am facut se pune foarte mare accent pe agricultura. Romania are din…

- Situatie complicata la Vaslui! Oamenii sustin ca apa de la robinet este cancerigena si - culmea - varianta este sustinuta de unele autoritati locale. Argumentul forte este ca apa ajunge in casele oamenilor prin niste conducte facute din azbest, desi acest material a fost interzis prin lege.

- Primaria Municipiului Constanta impreuna Uniunea Armenilor din Romania, Filiala Constanta si Comunitatea Elena Elpis invita publicul sa descopere "Oamenii de poveste care au marcat orasul de la malul marii.Vineri, de la ora 19:00, la intersectia Strazii Revolutiei din 22 Decembrie 1989 cu Bd. Regina…