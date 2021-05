Stiri pe aceeasi tema

- De aproape un an de zile, pe scena politica romaneasca se joaca tragic-comedia Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pusa in scena de catre Comisia Europeana. Pentru ca aceasta comedie sa aiba succes in țara noastra, Comisia Europeana ne-a dat și scenariul, adica ghidul, privind modul cum…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, dupa ședința de guvern, ca Romania va depune Planul Național de Redresare și Reziliența care va cuprinde toata suma de 29,2 miliarde de euro pe care Comisia Europeana o va acorda Romaniei. Dupa vizita la Bruxelles, unde a avut mai multe intalniri cu oficialii europeni,…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, susține ca vizita premierului Florin Cițu, la Bruxelles, acolo unde s-a discutat despre Programul Național de Reziliența și Redresare, a fost un eșec. Mai mult, Negrescu arata ca, de fapt, Romania nu a negociat nimic și a acceptat ceea ce i s-a oferit.…

- Este suficient sa-ți aduci aminte de modul in care era definita țara noastra la lecțiile de istorie sau geografie (spațiul carpato-danubiano-pontic) ca sa ințelegi importanța Dunarii pentru Romania. Este Nilul roditor pentru deșertul Egiptului și Amazonul care insuflețește America de Sud. Știm ca Dunarea…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a declarat, duminica, referindu-se la acuzatia ca a vrut sa mute transplanturile la Viena, ca, in anul 2016, s-a ”legat” de mafia transplanturilor din Romania si a aratat ca in acea perioada se faceau opt transplanturi pulmonare pe an, in timp ce in perioada…

- Zone pietonale, parcuri verzi, o rețea de transport bine pusa la punct, un aqua park, un sistem de termoficare nou, muzee și cladiri de patrimoniu reabilitate, un parc industrial care ofera mii de locuri de munca, sunt doar cateva dintre punctele forte ale orașului Oradea, realizate cu bani de la Bruxelles.…

- Romania U21 a invins-o pe Ungaria U21, scor 2-1, in al doilea meci al „tricolorilor” mici la Campionatul European! Viorel Moldovan (48 de ani) a analizat cele mai importante momente ale jocului de la Budapesta.

- In toata istoria omenirii, nu au existat cruzimi și atrocitați (ca numar și marime) mai dezumanizante ca cele facute in secolul XX, toate in numele și cu ajutorul științei, spune fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, prof.dr. Vasile Astarastoae, intr-o analiza pe site-ul sau:…