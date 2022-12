Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii au transmis ca, dupa 10 zile de vot online, European Best Destinations, cel mai vizitat site turistic din Europa, a anuntat rezultatele clasamentului pentru Best Christmas Market 2023, iar Craiova este in primele trei cele mai frumoase targuri de Craciun din Europa. „Daca anul trecut,…

- European Best Destinations, cel mai vizitat site turistic din Europa, a anunțat joi seara rezultatele clasamentului pentru Best Christmas Market 2023. Primele doua locuri au fost ocupate de Budapesta (locul 1) și Gdansk, Polonia (locul 2).

- Daca in unele orașe autoritațile au reușit sa „rupa gura targului”, ca la Craiova și Sibiu, in altele au dezamagit organizand aceleași targuri de Craciun banale și lipsite de surprize, ca la Constanța. Prețurile au oscilat și ele intre accesibile și piperate.

- Deși centrul orașului este imbracat in peste un milion de luminițe, municipalitatea nu a scos din buzunar niciun leu pentru decorațiuni. Singura plata facuta a fost pentru montarea ornamentelor.

- La sfarșitul lunii noiembrie, cele mai mari orașe de la noi din țara iși deschid porțile catre cele mai colorate, luminate și frumoase targuri de Craciun din Romania. Pe langa cele vestite din București, Craiova și Sibiu, care este localitatea cu cel mai inedit targ de sarbatori. Probabil ca nu ai fi…

- In ultimii ani, in preajma sarbatorilor de iarna, tot mai mulți renunta la excursiile in strainatate și aleg destinații din interiorul granițelor țarii. Afla care sunt, anul acesta, cele mai cautate targuri de Craciun din Romania. Unul dintre ele a fost inclus, in 2021, in topul celor mai frumoase din…

- Cele mai frumoase castele din Europa. Conde Nast Traveler a realizat un top al celor mai frumoase castele din Europa care merita vazute macar o data in viața. Un castel din Romania a intrat in acest top, fiind considerat o destinatie de vacanta de nerata

- Deși monitorizarea calitații aerului este deficitara in Romania, mai multe orașe din țara noastra au intrat in topul celor mai poluate orașe din Europa. Aceste localitați se afla chiar pe locuri fruntașe. Iata ce oraș din Romania are cel mai greu de respirat aer, conform unui raport publicat anul trecut!