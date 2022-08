Marea debransare cuprinde tot mai multe orase din tara. Navodari este ultimul de pe lista localitatilor care raman fara apa calda si caldura. Din toamna, Primaria renunta la sistemul de termoficare, pentru ca nu mai face fata cheltuielilor, iar numarul abonatilor e din ce in ce mai mic. Locuitorii sunt incurajati sa-si puna centrale de apartament sau boilere. Iar cei cu venituri mici vor primi 4.000 de lei ajutor. The post Orașul din Romania care ramane fara termoficare, din toamna. Localnicii nevoiași vor primi bani de centrala sau boiler first appeared on Money .