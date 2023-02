Orașul din România care devine high-tech prin PNRR. Localitatea va fi supravegheată cu ajutorul unei drone Un cunoscut oraș - stațiune din Transilvania a primit finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența pentru dezvoltarea unei infrastructuri bazate pe sisteme inteligente de management. Va avea o harta digitala și supraveghere cu ajutorul camerelor inteligente și a unei drone, scrie Bistrițeanul. Orașul se numește Sangeorz-Bai și se afla in zona muntoasa a județului Bistrița-Nasaud. Primaria a prins finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența pentru 4 proiecte. Este vorba despre reabilitarea și modernizarea sediului primariei (finanțare de aproape 3… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stațiunea Singeorz-Bai a primit finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența pentru dezvoltarea unei infrastructuri bazate pe sisteme inteligente de management. Orașul va avea o harta digitala și supraveghere cu ajutorul camerelor inteligente și a unei drone. Primaria Singeorz-Bai a prins…

- Medicii stomatologi din Romania declara venituri lunare care ajung la o medie naționala de 2.581 de lei.76% dintre aceștia au declarat la nivelul anului 2021 venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute (27.600 lei), potrivit datelor analizate de Profit.ro.Sunt motivele pentru…

- Comisia Europeana a aprobat cererea Romaniei de a opri temporar exportul unor antibiotice și antitermice.Comisia a avizat favorabil solicitarea Romaniei privind adoptarea in procedura de urgența a suspendarii temporare a distribuției in afara țarii a anumitor medicamente din categoria antibiotice…

- Doi vloggeri romani, aflați intr-o calatorie in jurul lumii, au publicat pe TikTok un videoclip in care-și arata uimirea privind prețul carburantului din Arabia Saudita.Cei doi romani, Luminița și Constantin, au pornit intr-o calatorie in jurul lumii, intr-o autorulota, iar in drumul lor au…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța faptul ca Romania a transmis a doua cerere de plata din Planul Național de Redresare și Reziliența. In aceasta tranșa, țara noastra va beneficia de aproximativ 3,2 miliarde euro, sub forma de grant și imprumut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Una din metodele de sprijin pentru refugiații ucraineni care ajung in Romania este „Programul 50/20” prin care statul acorda o suma de 50 de lei pentru cazare și 20 de lei pentru mancare pentru fiecare refugiat ucrainean gazduit in Romania. Pentru mulți proprietari de locuințe programul a devenit…

- Consumul national de energie electrica a scazut cu 5,7% in primele noua luni ale anului, economiile populatiei fiind de 8,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica.Industria a consumat mai putin cu 4,9%. In schimb, cantitatea…

- Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a anunțat vineri, 11 noiembrie, ca instituția a blocat peste 10 milioane de euro de la șapte firme rusesti.Firmele respective sunt supuse sanctiunilor internationale decise dupa invadarea Ucrainei.”Dupa inceperea razboiului din Ucraina s-au dispus anumite…