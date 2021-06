Stiri pe aceeasi tema

- La propunea primarului Mirel Vasile Halalai, Primaria Teiuș lucreaza la studiul de fezabilitate și va pune in dezbatere publica proiectul privind noul sediu administrativ al instituției. Noua cladire va fi ridicata in vechea locație unde a funcționat zeci de ani primaria fostei comune și actualului…

- Schimbarile radicale propuse in Alba Iulia prin proiectele de mobilitate au fost prezentate luni, de reprezentanții administrației locale, prin intermediul unei simulari 3D. Proiectele regandesc din temelie modul in care se va circula in municipiu, fiind unul dintre cele mai ambițioase proiecte de mobilitate…

- Primarul Brasovului a declarat ca mai multi organizatori de mari festivaluri s-au aratat interesati sa vina la Brasov, astfel ca a elaborat o procedura transparenta pentru organizarea de evenimente.

- Primarul Brasovului a declarat ca mai multi organizatori de mari festivaluri s-au aratat interesati sa vina la Brasov, astfel ca a elaborat o procedura transparenta pentru organizarea de evenimente.

- Doua școli din orașul Cugir urmeaza sa fie reabilitate, modernizate și dotate, printr-o investiție de peste 13,8 milioane de lei. Este vorba despre doua cladiri ale Școalii Gimnaziale „Iosif Pervain” și alte doua cladiri ale Școlii Gimnaziale Singidava. Școala Gimnaziala „Iosif Pervain”, Cugir Primaria…

- Casa unei celebre doctorițe cu terapie prin flora din Romania a fost aproape de dezastru. Resortul de lux a fost la un pas sa se faca scrum din cauza unui incident, chiar in zi de sarbatoare. Raluca Harnagea a povestit la Acces Direct prin ce peripeții a trecut de curand, insarcinata in cinci luni!

- Medicina regenerativa este o specialitate medicala revoluționara, despre care s-a discutat puțin la noi in țara. Progresul pe care medicina il face de la an la an aduce tratamente cat mai puțin traumatizante, cat mai țintite și cat mai personalizate, iar in acest context, medicina regenerativa se inscrie…

- I-a placut Brasovul inca din 2010, cand a venit prima data aici. Acum, japonezul spune ca orasul de sub Tampa inseamna armonie in ce priveste dezvoltarea, conservarea istoriei si prezenta naturii