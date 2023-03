Orașul din Romania care a primit fonduri europene de 60 de milioane de euro. Are 13.000 de locuitori și, datorita investițiilor realizate de autoritațile locale, seamana cu un mic oraș din vestul Europei. In prezent, se deruleaza 12 proiecte cu bani europeni. Primarul spune ca are alte 20 de planuri pregatite pentru modernizarea localitații. Orașul […] The post Orașul din Romania care a primit fonduri europene de 60 de milioane de euro. Sunt doar 13.000 de locuitori appeared first on Playtech Știri .