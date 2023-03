Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a afirmat luni, 20 februarie, ca are toata increderea ca Romania va obtine aprobarea pentru a incasa cererea de plata numarul 2 a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), informeaza News.ro.Nicolae Ciuca a precizat ca doar 5 țari au primit aprobare pentru cererea…

- „Timișoara este orașul-punte intre comunitațile culturale din Europa”, a declarat vineri premierul Nicolae Ciuca, prezent la deschiderea programului „Capitala Europeana a Culturii”. El are convingerea ca Timișoara va continua modelul Sibiului, primul oraș din Romania care a obținut acest titlu, in anul…

- Orasul din Romania pe care trebuie sa il vizitezi primavara aceasta. Este unul dintre cele mai mari de pe teritoriul țarii noastre, oferind turiștilor posibilitatea de a vizita obiective interesante și incarcate de istorie. Situat intre Carpații Meridionali și Dunare, e un adevarat spectacol al naturii,…

- Un oraș din Romania iși va alimenta cea mai mare parte a instituțiilor publice cu energia electrica provenita de la un parc fotovoltaic. Investiția locala se ridica la peste 4,7 milioane de lei. In felul acesta, municipalitatea incearca sa scape de facturile mari la curent. Exemplul sau ar putea fi…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Petrom, cel mai mare producator de țiței și gaze din Romania, a anunțat investitorii ca nu va plati taxa de soliaritate impusa de Guvernul Romaniei in ultimele zile ale anului trecut. Compania nu intra in sfera de aplicare a taxei in acest an. “Regulamentul UE 1854/2022, care…

- Daca cu suma de 7.500 de euro o mulțime de persoane pot cumpara o mașina la mana a doua, alte persoane pot opta chiar pentru o locuința. Acest lucru este posibil intr-un oraș din Romania, unde proprietarul unui apartament și-a pus la vanzare, pe un site de anunțuri, propria locuința. Cum arata aceasta.

- Este vorba despre o propunere legislativa aflata acum in atenția deputaților pentru incurajarea unui stil de viata activ si sanatos prin modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Din raportul de fundamentare la acest proiect de lege aflam ca speranța de viața la naștere in Romania…

- Orașul din Romania care va plati mai mult pentru apa de la 1 ianuarie 2023. Anunțul a fost facut de catre compania de apa care opereaza in regiune, vineri, 9 decembrie. Majorarea de preț survine la numai trei luni de la ultima scumpire a serviciului cu pricina, care a avut loc in luna septembrie a […]…