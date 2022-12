Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile au inceput sa scada, iar iarna pare ca se pregatește sa iși intre in drepturi, o realitate la care locuitorii din Europa se gandesc cu groaza, in contextul scumpirilor uriașe din ultimele luni. O problema pe care unii conaționali, insa, nu o au! Afla care este orașul din Romania cu cele…

- Europa risca sa se confrunte cu o criza a gazelor naturale in iarna 2023-2024. Țara noastra și-a asigurat rezerve de gaze doar pentru acest sezon, dar romanii nu știu care este procedura prin care vor fi protejați de stat ca sa-și poata achita facturile la energie și gaze.

- Radare fixe - o cerința europeana care ar trebui sa descurajeze comportamentul agresiv al șoferilor. Radarele fixe nu au mai fost folosite la noi de peste 13 ani, iar Romania a ajuns țara europeana cu cele mai multe accidente rutiere grave si decese.

- EBU – organizatorul competitiei – a decis ca Marea Britanie sa fie gazda editiei din 2023 in numele Ucrainei, castigatoarea din acest an. Logo-ul evenimentului va contine steagul Ucrainei, informeaza TVR. Cele 3 show-uri ale concursului Eurovision se vor desfasura pe 9, 11 si 13 mai 2023 pe Liverpool…

- Criza facturilor la energie au revoltat o țara intreaga, chiar și restul țarilor din Europa. Pentru a nu ajunge la faliment, conducerile orașelor și ale țarilor au incercat sa impuna anumite masuri, care nu au fost mereu pe placul oamenilor. Insa, dincolo de economisit energie electrica sau caldura,…

- Din cauza crizei energetice instalate deja in Europa, prețul lemnului de foc si al produselor derivate pentru incalzire a inregistrat anul acesta creșteri succesive, care, in multe dintre cazuri, nu se justifica. Pentru a-i proteja de creșterea nejustificata a prețului pe cei ce folosesc pentru incalzirea…

- Romania, o noua performanța! Orașul care a ajuns pe locul 6 in European Best Destinations. Un oraș de la noi din țara a reușit sa ocupe locul 6 in European Best Destinations. Este considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din Romania și a fost votat de catre peste 500.000 de turiști din intreaga…

- Pana la mijlocul anului viitor, cel mai tarziu, va fi realizata o identitate digitala si un nou mod prin care cetatenii vor fi identificati prin recunoastere digitala, a declarat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, la a XV-a reuniune a Grupului de Lucru EUROSAI IT, potrivit…