- Dorian Railean a lasat Chișinaul pentru Transilvania, goalkeeperul de 29 de ani a locuit la Baia Mare, iar acum activeaza la Dej. Fotbalistul este de parere ca Romania și Republica Moldova se pot dezvolta independent, pastrand relațiile bune din ultima vreme. Dorian Railean, 29 de ani, este deja familiarizat…

- Claire și soțul ei roman s-au filmat prin toata Romania și au vazut cele mai importante obiective turistice. Dar aceștia s-au declarat cuceriți de București și de Cluj, pe care l-a comparat cu Viena.„Imi place foarte mult ca sunt piste de bicicliști și pe partea cealalta. Imi place Cluj foarte mult.…

- Anul acesta, ziua cu cele mai multe reduceri din an este pe 11 noiembrie, iar eMAG pregatește cel mai mare Black Friday pe care l-a organizat de cand a adus evenimentul in Romania, in urma cu 12 ani. Valoarea reducerilor pe care eMAG le-a pregatit in ziua cu cele mai multe reduceri din an se ridica…

- Clujul este vazut ca un model de bune practici atat in Romania, cat și la nivel european. Primarul Emil Boc subliniaza ca acest lucru se datoreaza unor „ingrediente” pe care administrația locala le concentreaza, precum absorbția de fonduri europene și slujbele bine platite.

- In total, in Romania lucreaza circa 142.000 de persoane in sectorul de IT, dintre care aproape 98.000 sunt in Bucuresti, Cluj si Timis, informeaza Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Am aflat care este orasul din Romania in care un apartament costa doar 10.000 de euro. Are de toate, parchet, termopane, gresie, faianța, nu trebuie sa mai faci alte investitii. Așadar, care este orașul in care daca te muți faci o adevarata afacere, vezi in randurile de mai jos. Apartament cu doua camere,…

- In ultimii ani evoluția demografica din vestul țarii a dus și la o creștere exponențiala a valorii imobiliare din zona. In speța, ca urmare a creșterii socio-economice din Cluj Napoca, aici s-a inregistrat o creștere semnificativa a pieței imobiliare. Fie ca vorbim de partea de construcții și achiziții,…