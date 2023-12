Stiri pe aceeasi tema

- Strainii sunt foarte fascinați de țara noastra și mulți dintre aceștia aleg sa iși organizeze aici excursiile. Chiar daca unele orașe nu sunt tocmai celebre in Europa, se pare ca britanicii au o pasiune pentru unul dintre ele. Nu este cunoscut de europeni, dar englezii l-au vizitat și spun ca este foarte…

- Romania este una dintre cele mai cunoscute sunt state din Europa, care se bucura de o mare apreciere din partea strainilor. Te-ai gandit vreodata, insa, este chiar atat de frumoasa, incat sa bata recorduri importante la nivel european? Pentru case apropie sarbatorile de iarna, iata ce spun britanicii…

- “Vești proaste de la meteorologi” Doar asta vad peste tot. Și toți par ca nu au mai vazut niciodata zapada”, scrie, pe Facebook, Dan Negru. „Nimeni nu spune ca zapada care cade acu’ face ca Romania sa fie inca pe primele locuri in Europa la productia de cereale. Cu utilaje invechite, cu ferme mici și…

- Vești bune pentru milioane de pensionari! Pentru ca sarbatorile de iarna se apropie cu pași rapizi, varstnicii așteapta cu sufletul la gura banii, astfel incat sa iși poata face din timp cumparaturile pentru perioada de Craciun și de Revelion din 2023. iata care este data la care vor intra pensiile…

- „Mica Viena” ar putea fi o exagerare, dar orașul romanesc este un loc autentic, locuibil și multicultural, care ofera vizitatorilor suficient pentru a umple doua sau trei zile, scrie New York Times, intr-un amplu reportaj despre Timișoara, care este in acest an capitala a Culturii. „Familiile se plimba…

- Vești proaste pentru romani! Gripa aviara revine in țara noastra! A fost detectat un focar de infecție in Romania și Bulgaria, iar pericolul este uriaș. Iata care sunt simptomele și cand trebuie sa iți faci griji! Toate detaliile despre virusul care a facut haos in Europa.

- Orașul din Romania care bate Barcelona și e pe locul 10 in Europa. Capitolul unde excelam a fost facut public de catre Comisia Europeana in urma unor documentații in domeniul energiei verde. Orașul din Romania care bate Barcelona. Este pe locul 10 in UE Cluj-Napoca a intrecut Barcelona, orașul condus…

- Vești bune pentru romani! Țara noastra va fi aprovizionata cu un nou vaccin impotriva COVID-19. Noul val de infectari este provocat de subvarianta Pirola, iar numarul de cazuri a crescut alarmant, astfel ca Romania a ajuns pe locul doi in Europa la cele mai multe infectari.