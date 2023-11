Stiri pe aceeasi tema

- Primul magazin complet automat, controlat de inteligența artificiala s-a deschis in Italia. Este primul magazin din peninsula care permite clienților sa selecteze, sa cumpere produse și sa plateasca fara a trece pe la casierie.

- In Italia, s-a deschis primul magazin complet automat, controlat de inteligența artificiala. Se numește „Prendi&Vai!” și face parte din lanțul de supermarketuri Conad. Este primul magazin din peninsula care permite clienților sa selecteze, sa cumpere produse și sa plateasca fara a trece prin casierie,…

- In Italia, s-a deschis primul magazin complet automat, controlat de inteligența artificiala. Se numește „Prendi&Vai!” și face parte din lanțul de supermarketuri Conad. Este primul magazin din peninsula care permite clienților sa selecteze, sa cumpere produse și sa plateasca fara a trece prin casierie,…

- Inteligenta artificiala (AI) poate transforma tratamentele medicale, insa, fara o intelegere a modului in care ea functioneaza, implementarea rapida a programelor de sanatate digitala ar putea fi in detrimentul pacientilor, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite AFP. „Avand…

- Oamenii de știința au creat un program de inteligența artificiala (AI) care poate detecta forme de viața extraterestra prin analizarea unor probe fizice, dar felul in care funcționeaza este un mister chiar și pentru creatorii programului, potrivit Live Science.

- Veneția impune restricții neașteptate pentru turiști! Unii vizitatori ai celebrului oraș din Italia, cei care planuiesc sa petreaca acolo o zi, vor fi nevoiți sa plateasca o taxa de intrare de 5 euro (5,35 USD) incepand de anul viitor. Masura a fost luata pentru a se incerca gestionarea fluxului de…

- Cel mai SF muzeu din Europa de Sud Est se deschide in Romania!La București, se deschide MINA, primul spațiu imersiv din Romania. MINA, Museum of Immersive New Art, este primul spațiu imersiv din Romania și se deschide la București, inforemaza Rador. Totodata, este cel mai mare centru de new media art…

- INCREDIBIL… Caz unic la Vaslui, intr-un supermarket, acolo unde anunțul deschiderii unei noi case de marcat, pentru a descongestiona coada formata, a luat o alta intorsatura. Ținand cont de faptul ca la rand se aflau și mai mulți vasluieni veniți in concediu de prin Italia sau Anglia, angajata magazinului…