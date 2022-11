Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR, sustine ca trebuie luata cat mai repede o decizie privind un nou sistem de compensare a pretului energiei, pledand pentru o piata reglementata si pentru compensarea pretului la producatori, si nu la furnizori, asa cum se intampla in prezent. Kelemen a…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, și-a anunțat demisia, cu puțin timp inainte, ca urma a declarațiilor controversate pe care le-a avut in legatura cu situația din Rusia. Decizia i-a fost comunicata și premierului Nicolae Ciuca. Mesajul transmis de Vasile Dincu catre cetațenii romani Potrivit…

- Ceea ce parea odinioara de neimaginat ar putea sa se intample la iarna, cand telefoanele mobile ar putea sa nu mai functioneze daca rationalizarea energiei va scoate din functiune o mare parte a retelelor mobile din regiune, transmite Reuters. Oficialii din industria telecom intervievati de Reuters…

- Laurențiu Reghecampf a decis sa schimbe biserica in care trebuia sa fie creștinat micuțul Liam. Astfel ca, deși locul a fost anunțat pentru cei apropiați, dar și pentru prietenii sai, slujba s-a desfașurat intr-un alt loc sfant. Cu toate acestea, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc vor ține petrecerea…

- Haos in farmaciile din Romania. Mai multe medicamente vitale nu se mai gasesc, iar bolnavii sunt cei mai efctați. Pacientii care sufera de cancer nu mai au acces la tratamentele vitale deoarece unii dintre producatori nu le mai aduc la noi in tara. Unul dintre motive ar fi majorarea preturilor la energie…

- In timp ce inflatia a atins 9,1% in august si este asteptata sa depaseasca tinta de 2% a BCE in urmatorii doi ani, banca centrala si-a majorat ratele dobanzilor cu o viteza record si a cerut guvernelor sa contribuie la reducerea facturilor energiei, care au crescut de cand Rusia a invadat Ucraina. BCE…

- “Vom face Gazprom sa plateasca. Naftogaz evalueaza, de asemenea, posibilitatea de a depune cereri suplimentare”, a declarat CEO-ul Naftogaz, Iuri Vitrenko. La inceputul acestui an, Vitrenko a spus ca Naftogaz ar putea lansa un proces impotriva Gazprom, care a redus volumele de gaze transmise prin Ucraina…