Stiri pe aceeasi tema

- Stockholm ia masuri! Se pare ca s-a hotarat ca mașinile pe benzina și diesel sa fie interzise in centrul orașului. Stockholm va interzice mașinile pe benzina și diesel in zone cheie din centrul orașului incepand din 2025, in incercarea de a imbunatați calitatea aerului și de a reduce zgomotul provenit…

- Autoritațile din Stockholm vor sa interzica in anumite zone accesul automobilelor care funcționeaza cu benzina și motorina. Masura va fi aplicata din anul 2025 și este una din cele care se spera sa contribuie la reducerea poluarii urbane, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

- Mai mulți șoferi au fost nevoiți sa cheme platforma pentru a-și putea transporta mașinile la service, dupa ce au alimentat cu apa in loc de benzina sau motorina la pompele unei stații MOL.

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca vrea sa afle de ce au crescut prețurile la carburanți, dar a evitat un raspuns concret privind reintroducerea subvenției de 50 de bani. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor…

- Unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața auto internaționala se declara pregatit pentru interzicerea comercializarii de noi automobile echipate cu motoare cu ardere interna in Europa, incepand din anul 2035.

- In numai trei saptamani, intre 24 iulie și 14 august, prețul carburanților la pompa a crescut de la o zi la alta. In medie, in Romania benzina s-a scumpit (exprimat in euro) cu 5,15%, iar motorina cu 7,4%. In aceeași perioada, prețul mediu ponderat in UE a crescut cu 3,6% la benzina, iar la motorina…

- Toyota a dezvaluit prima versiune hibrida a noului Land Cruiser in incercarea de a readuce in atenție n vehicul utilitar sport emblematic și cu marja mare de profit. Cel mai mare producator auto din lume dupa vanzari a anunțat ca va produce noul model al marcii care iși are radacinile in 1951, precum…

- Ca urmare a efectelor devastatoare din ultimele lunii, precum și sub presiunea crizei economice, asistam astazi la schimbari dure in Europa. In acest context, putem vorbi și de țara din Europa care va dubla prețurile la benzina și motorina, iar justificarile acestei decizii au la baza dezastrele de…