Stiri pe aceeasi tema

- Venetia va limita dimensiunea grupurilor de turisti la cel mult 25 de persoane incepand de joi, in urma unei decizii care reprezinta cea mai recenta incercare a autoritatilor locale de a reduce impactul...

- Veneția va limita grupurile de turiști la maximum 25 de persoane. Veneția va limita dimensiunea grupurilor de turiști la 25 de persoane incepand de joi, in cea mai recenta incercare de a reduce impactul mulțimilor asupra orașului, scrie Reuters.

- Veneția a limitat dimensiunea grupurilor la 25 de persoane in cea mai recenta incercare de a reduce impactul aglomerației asupra orașului, dupa ce in aprilie autoritațile din orașul italienesc au introdus un sistem de plata pentru calatorii care il viziteaza. Masurile luate vor intra in vigoare de la…

- Asaltul producatorilor chinezi de mașini electrice asupra pieței europene este considerata un factor de risc de catre giganții auto din UE. Romania este una dintre cele mai tentante piețe pentru investitorii auto, iar contactele recente dintre București și Beijing ar putea determina producatorii chinezi…

- Sistemul experimental de plata introdus pentru turisti de orasul italian Venetia a avut doar un impact limitat asupra reducerii aglomeratiei in orasul laguna, ceea ce inseamna ca preturile vor fi aproape sigur majorate

- Autoritațile din Veneția au interzis grupurile mari de turiști și difuzoarele. Masuria are rolul de a limita numarul de turiști din oraș. Anterior, a fost introdusa o taxa zilnica pentru turiști.

- Autoritațile din Veneția au interzis grupurile mari de turiști și difuzoarele. Masura are rolul de a limita numarul de turiști din oraș. Anterior, a fost introdusa o taxa zilnica pentru turiști. La Veneția au intrat in vigoare noi reguli care interzic difuzoarele și limiteaza dimensiunile grupurilor…

- Vara a venit, iar cei mai mulți dintre oameni iși pregatesc bagajele pentru a pleca in vacanța. In plin sezon de concedii, exista țari care au introdus fie anumite taxe pentru turiști, fie au interzis grupurile mai mari pentru a evita supraaglomerarea zon