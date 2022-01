Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare oras din Pakistan, Karachi, lanseaza o campanie 'din usa in usa' de vaccinare impotriva COVID-19 adresata femeilor, care se afla in urma barbatilor in ce priveste rata de vaccinare, in contextul in care tara intra in al cincilea val al epidemiei, a anuntat vineri un responsabil de rang…

- Autoritațile chineze au impus miercuri, 22 decembrie, carantina in orașul Xi’an, in nord, care are 13 milioane de locuitori, din cauza creșterii cazurilor de Covid-19, la mai bine de o luna de la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Orașul, cunoscut pentru armata sa de teracota, a restricționat…

- Autoritatile chineze au raportat ca acest caz a fost detectat la un cetatean care s-a intors din strainatate si nu a prezentat niciun simptom la sosirea pe 9 decembrie. Pacientul este acum in carantina si este tratat intr-un spital.Aparitia Omicron, considerata a fi o varianta mai transmisibila decat…

- Persoana infectata este un barbat vaccinat cu serul AstraZeneca.Autoritatile spaniole au confirmat joi primul caz de COVID 19 cu varianta Omicron prin transmitere comunitara, in timp ce alte doua cazuri suspecte sunt in curs de investigare, relateaza agentiile Reuters si EFE, citate de Agerpres.Persoana…

- Dupa Statele Unite, Israelul a dat duminica unda verde vaccinarii copiilor cu varste intre 5 si 11 ani cu doze Pfizer/BioNtech, in speranta de a tine sub control pandemia de COVID-19, anunța Agerpres, care citeaza AFP. „Directorul general al Ministerului Sanatatii a decis sa urmeze recomandarile comisiei…

- Președintele filipinez, Rodrigo Duterte, a avertizat miercuri ca oficialii guvernamentali de la nivel local vor fi scancționați daca nu indeplinesc țintele de vaccinare anti-COVID-19. Liderul de la Manila spune ca nu exista niciun motiv pentru ca ritmul vaccinarilor zilnice sa nu ajunga de la 500.000…

- Bulgaria și Ucraina se confrunta cu mari probleme, in contextul in care al patrulea val al pandemiei de COVID-19 supune unor provocari imense sistemele de sanatate din cele doua țari vecine Romaniei, informeaza Reuters, citata de Agerpres . In ultimele 24 de ore, cele doua țari au raportat un numar…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Europa de Est va depasi in curand pragul de 20 de milioane, potrivit unui bilant publicat duminica de agentia de presa Reuters, in contextul in care aceasta regiune se confrunta cu cea mai grava situatie epidemiologica de la inceputul pandemiei de COVID-19, iar…