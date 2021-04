Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au decis astazi ca Directorul regional al DRDP Craiova, Bogdan Bratu sa fie plasat in arest la domiciliu, pentru 29 de zile. Acesta este cercetat pentru o potențiala inșelaciune comisa ca urmare a angajarii in funcție in baza unei diplome de licența presupus false. Dupa ce ieri polția și…

- București (cu 134 de ore pierdute în trafic), Bogota (133 de ore), New York (100 de ore), Moscova (100 de ore) și Philadelphia (94 de ore) sunt primele 5 orașe cele mai aglomerate, potrivit clasamentul Global Congestion Impact publicat marți de INRIX, cea mai precisa aplicatie de trafic, dirijare…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca susține utilizarea testelor non-invazive, bazate pe saliva, in școli, pentru ca starea de siguranța in școli sa se imbunatațeasca și elevii sa nu mai fie traumatizați.Ministrul a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat, sambata seara,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa o serie de intalniri cu membrii guvernului, ca pana in aprilie Romania va trimite Comisiei Europene un „plan coerent” privind atragerea fondurilor europene pentru planul de reconstrucție.

- "Ministerul Sanatatii are 11,43 de miliarde de lei buget, mai mare decat anul trecut, un an special, cu cea mai mare criza de sanatate in ultima suta de ani, am alocat mai multe resurse intr-un an in care nu o sa avem aceeasi situatie. In plus, suntem cu aproape doua miliarde mai mult decat in 2019…

- Exista șanse sa se renunțe la masca in timpul orelor de sport și in Romania. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca urmeaza discuții pe aceasta tema, iar masca ar putea fi purtata exclusiv din vestiar pana la locul orei de educație fizica. In condițiile in care profesorii de sport se…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui a dat in judecata un barbat din judetul Iasi care a reactionat pe Facebook dupa moartea unui bebelus, acuzand ca acesta nu a fost tratat corespunzator de medicii vasluieni si a fost transferat cu intarziere la Iasi.Conflictul dintre conducerea spitalului…