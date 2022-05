Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai intrebat vreodata cum ar fi sa locuiești intr-un oraș care nu ar avea gaze, semafoare in oraș și in care penele de curent ar fi destul de dese? Ei bine, chiar exista, iar mai mulți locuitori se confrunta cu aceasta problema in Romania.

- Orașul fantoma din Romania. Aici nu se mai gasește decat pensionari și cațiva copii din comunitatea saraca de romi. Vașcau, caci despre el este vorba, este orașul in care nu ai ce face, liniștea s-a abatut, iar batranii sunt lasați de copii pentru un trai mai bun la orașele mai mari sau chiar in strainatate.

- Exista patru orașe din Romania in Indexul Calitații Vieții 2019 publicat de baza de date globala Numbeo, iar Cluj-Napoca este cel mai bine cotat dintre acestea. Capitala țarii, Bucuresti, se afla pe locul 168, din 226. Așadar, Cluj Napoca are cea mai buna calitate a vieții și aici se respira cel mai…

- O cale ferata de pe teritoriul nostru este recunoscuta ca fiind unica in intreaga lume! Iata de ce este atat de „laudata”, dar și unde te poți bucura de cea mai spectaculoasa calatorie cu trenul. Daca pana acum nu erai prea atras de ce poți vedea in țara noastra, iata ca exista și peisaje pe care probabil…

- Cesare, un italian care a trait mai multi ani in Timisoara, Oradea si Cluj, nu intelege de ce tara sa este plina de romani care fac muncile de jos, in conditiile in care Romania e una dintre putinele tari din Europa care au zacaminte bogate de minereuri si gaze naturale

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat modul in care se comercializeaza ouale in Romania, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Invitata in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, Ilinca Vandici a vorbit despre suferințele pe care le-a trait din dragoste. A dezvaluit chiar ca a fost parasita de un iubit, unul celebru, baiatul unui influent om de afaceri din Romania. Mereu cu zambetul pe buze, mereu optimista, Ilinca Vandici…

- Declarat in anul 2021 Destinatia Anului, intr-o competitie organizata de postul de televiziune Prima TV, Banatul Montan are mai multe locuri de poveste. Unul dintre acestea este Semeringul Banatean, calea ferata Oravita-Anina, cea mai veche cale ferata din Romania.