Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu de proporții in Buzau. Flacarile au cuprins doua hale din zona industriala a orașului. Un mesaj RO-Alert a fost transmis tuturor locuitorilor, pentru a pastra distanța fața de zona afectata.

- ISU a transmis o avertizare RO-Alert pentru locuitorii municipiului Ploiesti, anuntand o vijelie puternica marti dupa-amiaza si recomandandu-le oamenilor sa evite deplasarile in jurul orei 15.20. Alerta vine in contextul in care meteorologii au anuntat o perioada de vijelii in mai multe zone…

- FOTO: Un urs a fost vazut in comuna Meteș. AVERTIZARE RO-ALERT pentru locuitorii din zona: Nu va fotografiați cu animalul Un urs a fost vazut de mai mulți cetațeni in localitatea Ampoița, mai exact in comuna Meteș, in zona Pensiunii Mama Luța, dar și in zona Gomnușa. Reprezentații ISU Alba au emis o…

- Meteorologii au emis duminica seara o avertizare Cod portocaliu de tip nowcasting pentru Bucuresti si mai multe localitati din judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi. Locuitorii au fost avertizati si prin sistemul RO-Alert.

- Veste extrem de ingrijoratoare, mai ales pentru cei care locuiesc sau sunt in aceste momente in Targoviște. Recent, un leu ar fi fost vazut liber pe o strada, langa o benzinarie din acest oraș. Autoritațile s-au mobilizat deja, astfel ca locuitorii au primit și un mesaj RO-Alert prin care sunt inștiințați!

- Meteorologii ANM au emis o avertizare de vreme rea pentru urmatoarele 48 de ore. In acest interval sunt anunțate ploi puternice, temperaturi foarte scazute pentru aceasta perioada și vijelie, in toate regiunile.

- Avertizare meteo: COD GALBEN de VANT PUTERNIC in județul Alba și alte județe ale țarii, pana luni seara Avertizare meteo: COD GALBEN de VANT PUTERNIC in județul Alba și alte județe ale țarii, pana luni seara Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de vant puternic in județul Alba, valabila pana…

- Vantul a luat pe sus acoperișuri și a doborat copaci, iar bucațile de gheața au distrus culturi și solarii. Vremea rea continua și in zilele urmatoare. Meteorologii au emis cod galben de vant in Dobrogea și estul Munteniei și de ninsori abundente in Carpații Orientali și Occidentali precum și in zonele…