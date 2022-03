Stiri pe aceeasi tema

- Orasul ucrainean Cernigov, la aproximativ 120 km nord est de Kiev, este inconjurat de fortele ruse si este practic imposibil sa se evacueze masiv civilii si ranitii, a avertizat sambata, 26 martie, primarul orasului, Vladislav Atrosenko, relateaza AFP.Potrivit primarului, care s a adresat online pe…

- Incidente violente s-au inregistrat luni in Herson, primul mare oraș ucrainean cucerit de Rusia. Forțele armate ruse ar fi deschis focul asupra unei mulțimi care protesta. Mai mulți oameni au fost raniți. Oficialii ucraineni au transmis ca sunt victime printre civilii care protestau in fața cladirilor…

- Aproximativ 95% dintre trupele poziționate in jurul Ucrainei in pregatirea invaziei se afla acum pe teritoriul ucrainean, au anunțat oficiali americani.Toata țara a fost atacata de pe uscat, pe mare și pe aer in cele 12 zile de invazie.Grav este faptul ca tactica rușilor impune adevarate blocade in…

- Armata ucraineana anunța faptul ca au reușit sa ii blocheze pe ruși in punctele principale și, mai mult decat atat, au pornit o contraofensiva pentru a-i departa de la marginea orașelor mari din Ucraina. „Forțele armate continua sa țina granițele, iar in unele direcții contraataca și forțeaza inamicul…

- Activista și artista Ylena Osipova a participat miercuri, 2 martie, la protestele organizate in Rusia impotriva razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin in Ucraina. Yelena Osipova, a supraviețuit asediului Leningradului din anii ’40. Forțele de ordine, doi barbați mascați, au mers la…

- Astazi, 26 februarie 2022, restricția va fi de la 17:00 la 08:00. Acest orar este introdus pana in dimineața zilei de 28 februarie. Toți civilii care vor fi pe strada in timpul starii de acces vor fi considerați membri ai grupurilor de sabotaj și recunoaștere ale inamicului.Este a treia zi de razboi…

- 18 cetațeni romani care lucreaza in domeniul petrolier și erau blocați in Ucraina au fost identificați și au intrat pe jos in PTF Siret, anunța premierul Nicolae Ciuca. Am primit confirmarea de la ministrul Afacerilor Interne. Ma bucur ca au ajuns cu bine in țara. Toate structurile statului roman sunt…

- Forțele ruse au pregatit un crematoriu mobil pentru a fi in conflictul cu Ucraina, fapt calificat de secretarul britanic al Apararii drept „infricoșator”, a dezvaluit The Telegraph, cu o zi inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina. Ministerul Apararii a publicat imagini ale unui crematoriu montat pe vehicul,…