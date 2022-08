Stiri pe aceeasi tema

- Comoara care a ramas in urma dupa ce un lac celebru din Romania a secat! Raurile importante din Europa au atins cel mai scazut nivel din ultimii ani. Schimbarile climatice nu vor face decat sa inrautațeasca situația ecosistemelor acvatice. Dar daca permitem naturii sa preia din nou controlul, putem…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a primit-o, vineri, pentru consultari politice, pe ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Annalena Baerbock, cu ocazia vizitei pe care seful diplomatiei germane o efectueaza in Romania, in contextul co-prezidarii celei de-a doua editii…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut, luni, la sediul MApN, o intrevedere cu ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith, discutiile vizand evolutiile de securitate din regiunea Marii Negre si razboiul din Ucraina, precum si deciziile aliate majore. Potrivit unui comunicat al MApN, Dincu…

- Elevii care au promovat ciclul gimnazial au aflat, joi, 23 iunie, notele obținute la Evaluarea Naționala 2022. Un exercițiu la proba de limba romana le-a dat de furca adolescenților, iar majoritatea nu a știut sa rezolve corect itemul, lucru care a scos la iveala anumite probleme ale sistemului de educație…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat, luni, ca Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar, in schimb este nevoie de securizarea frontierelor, iar in aceasta zona Romania trebuie sa se implice si mai mult. De asemnea, acesta a declarat…

- O delegatie parlamentara condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, incepe luni o vizita oficiala de doua zile in Republica Moldova. Vizita are loc la invitatia presedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, potrivit Agerpres. „Actiunea are caracter de reciprocitate, ca…

- 24 de ani de schimbari in muzica și versurile trupei de rock Alternosfera, inființata la Chișinau și mutata, aproape in intregime, la Sibiu odata cu inceperea razboiului. Solistul Marcel Bostan face radiografia unei trupe care, de-a lungul timpului, a trait intr-un spațiu cu iz sovietic, dar a ales…

- Printul Charles a vorbit in limba romana, luni, la Sibiu, la lansarea celui mai mare proiect de reimpadurire din Europa. Principele de Wales este un susținator al proiectelor de mediu din Europa, dar in special al proiectelor care implica Romania și zonele padurilor salbatice ale țarii noastre.