- Municipiul Sfantu Gheorghe va gazdui, in primavara anului viitor, partidele grupei A a Diviziei I a Campionatul Mondial de hochei. Romania, care este prezenta in acest eșalon valoric, va avea ca adversare Marea Britanie, Italia, Polonia, Japonia si Ucraina, jocurile urmand sa se desfașoare, in perioada…

- Veniturile au scazut cu 22%, la 2,53 miliarde lei in primele trei luni ale anului. ”In primele trei luni ale anului 2024, rezultatele Hidroelectrica au fost influentate de diminuarea preturilor de vanzare a energiei electrice, cat si a cantitatii de energie electrica vanduta, conducand implicit la o…

- Continue reading O capodopera a filmului mut din urma cu o suta de ani va fi proiectata la cel mai mare festival de film din Romania, TIFF de la Cluj, intr-un cineconcert. Autorul carții pe care e bazat a fost ucis de naziști la scurt timp dupa premiera filmului at Info real.

- Romania trebuie sa-și refaca rezerva armatei intr-un timp cat mai scurt, in condițiile in care armata se confrunta deja de 7 ani cu un deficit acut de rezerviști voluntari, in vreme ce „vechea” rezerva, alcatuita din persoanele care au facut armata obligatorie pana in 2007 este tot mai imbatranita și…

- O roata panoramica, de 36 de metri, va fi amplasata in parcul de la Turnul de Televiziune din Galați, constructie-unicat in Romania. Turnul TV se afla pe malul Dunarii si poate fi observat din patru regiuni istorice: Moldova, Dobrogea, Muntenia, iar in ziele cand este senin chiar si din Basarabia.

- Intre 21 și 23 iunie 2024, Bacaul va gazdui prima ediție a unui festival tradițional de blues ce promite sa incante sufletele iubitorilor de muzica din intreaga comunitate. Evenimentul va avea loc pe scena din parcul Insulei de Agrement, oferind trei seri magice in care artiști din Romania, SUA, Germania,…

- Muzica stradala este o parte importanta a Zilelor Sfantu Gheorghe, contribuind semnificativ la atmosfera colorata a targului. Evenimentul, care a luat naștere din fostul Festival de muzica stradala de la Sfantu Gheorghe (SUF) și a fost integrat ulterior in Zilele orasului, le ofera artiștilor posibilitatea…

- In total, baza va gazdui 10 mii de militari NATO, dar și familiile acestora. Construcția va include piste, hangare pentru avioane militare, școli, gradinițe, magazine și un spital.Lucrarile au inceput cu drumuri de acces și rețeaua electrica, iar in curand va incepe construcția unei noi piste, paralela…