Orașul care introduce taxă de intrare pentru turiști. Cine va plăti și 10 euro pe zi S-a aflat care este orașul care introduce taxa de intrare pentru turiști. Orașul este supraaglomerat in mai toate anotimpurile anului, astfel ca autoritațile au zis sa mai puna mana pe niște bani. Așadar, cine va plati și 10 euro pe zi pentru a intra in aceasta localitate, vedeți in randurile de mai jos. Orașul care […] The post Orașul care introduce taxa de intrare pentru turiști. Cine va plati și 10 euro pe zi appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veneția va deveni primul oraș din lume care va cere turiștilor o taxa de intrare. Data lansarii, 16 ianuarie 2023, a fost anunțata de consilierul pentru turism al Veneției, Simone Venturini, relateaza CNN.

- „Este probabil cel mai bun din tanara generație de scriitori ruși”, spunea The New York Review of Books despre Serghei Lebedev, care, la doar 41 de ani, a dobandit recunoaștere unanima pe scena lumii literare internaționale. Traduse in 20 de limbi, romanele scriitorului rus sunt apreciate in țara natala,…

- S-a mai incheiat o minivacanța pentru romanii care au putut profita de zile libere pentru a se relaxa și a petrece timp cu cei dragi, departe de tot ceea ce ține de aglomerația orașului, de programul solicitant de la locul de munca și de stresul cotidian. Așadar, fara grija restricțiilor și doar cu…

- Este deja cunoscut faptul ca la inmormantari apropiații defunctului aduc coroane pline de flori, naturale sau artificiale, pe care le depun pe mormant in semn de omagiu. Intr-un oraș din Romania acest lucru va fi limitat, iar administrația a decis ca in cazul in care se aduc prea multe coroane sa fie…

- De la 1 iunie pana la 31 august Belarusul introduce restricții temporare de intrare și ședere in zonele de frontiera cu Ucraina „pentru a asigura securitatea frontierei”, scrie Kyiv Independent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Chiar daca pare greu de crezut, in Romania se poate respira aer mai curat decat in Elveția. Nu in toata Romania, insa exista cateva locuri care trebuie sa devina destinații pentru vacanțele dumneavoastra, pentru ca de aici va veți intoarce mai sanatoși decat ați plecat. Așadar, care este locul din Romania…

- Exista patru orașe din Romania in Indexul Calitații Vieții 2019 publicat de baza de date globala Numbeo, iar Cluj-Napoca este cel mai bine cotat dintre acestea. Capitala țarii, Bucuresti, se afla pe locul 168, din 226. Așadar, Cluj Napoca are cea mai buna calitate a vieții și aici se respira cel mai…

- Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, care este si patronul clubului Sahtior Donetk, s-a angajat sa reconstruiasca orasul asediat de rusi Mariupol, informeaza The Guardian, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…