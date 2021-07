Cantaciosii si cultura

Cantareata Delia e o fata frumoasa si talentata pe felia ei si macar are scuza ignorantei zglobii. Nu stie ce a facut si e foarte fericita. La o televizie, Delia si niste cantaciosi (cuvant introdus in limba de sussemnatul, merci ca nu ma citati, javrelor!) latrau „fara tine, viata e pustiu!”. Era o parafraza la […] The post Cantaciosii si cultura first… [citeste mai departe]