Orașul care interzice trotinetele electrice pe timp de noapte Oslo interzice inchirierea trotinetelor electrice pe timp de noapte, adica intre orele 23:00 si 5:00, ca urmare a numarului mare de accidente, au decis autoritațile locale. Mai multe companii de inchiriere au luat deja hotararea de a mentine parcate trotinetele electrice in noptile din weekend sau de a introduce limite de viteza cand este intuneric. Medicii susțin ca au fost asaltați de victime implicate in diverse incidente cu aceste mijloace de transport. Mai multe companii de inchiriere au luat deja decizia de a mentine parcate trotinetele electrice in noptile din weekend sau de a introduce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

