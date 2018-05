Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Cluj-Napoca se aflAƒ pe primul loc A®n topul preferinAelor tinerilor de a se muta A®ntr-un alt oraAY pentru un loc de muncAƒ, relevAƒ un sondaj de opinie realizat TA¢rgul de Cariere, cel mai mare eveniment de recrutare din RomA¢nia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cluj-Napoca se afla pe primul loc intr-un top al preferințelor tinerilor de a se muta intr-un alt oraș pentru un loc de munca. Concluzia este data de sondajul de opinie realizat in aceasta primavara de Targul de Cariere, cel mai mare eveniment de recrutare din Romania. Read More...

- Județul care a dat țarii premierul, unul dintre cei mai importanți miniștri, dar și pe atotputernicul Liviu Dragnea este primul la ceva! Este primul in topul celor mai micii salarii din Romania. In afara de București, topul cel mai mari salarii este ocupat integral de județe din Ardeal și Banat.

- Judetul Covasna vrea sa-si consolideze pozitia de lider in topul celor mai mari producatori de cartofi din Romania, iar pana in anul 2022 sa poata asigura peste 20% din necesarul de consum al populatiei tarii, a declarat directorul Directiei Agricole Covasna, Konczei Csaba.

- Romania deține o poziție fruntașa intr-un top rușinos! Țara noastra a urcat 16 locuri in topul Bloomberg al „celor mai bolnave economii” din lume! Bloomberg Misery Index situeaza Romania, in 2017, pe locul 34 in clasamentul economiilor „bolnave” din lume și avertizeaza ca țara noastra se indreapta…

- Bloomberg Misery Index, analiza efectuata de Bloomberg asupra celor mai „bolnave” economii, plaseaza Romania pe locul 34, cu 16 pozitii in urcare, din cauza cresterii preturilor de anul trecut si a cheltuielilor guvernamentale excesive.

- România apare între țarile care se îndreapta într-o direcție greșita din punct de vedere economic. Potrivit Indicelui Saraciei, publicat de Bloomberg, tara noastra a urcat cu 16 pozitii fata de anul trecut.

- In anul 2017, Romania a reușit sa cheltuie 34,1 milioane de euro din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) , finantat de UE, care e in valoare de 8,25 miliarde de euro. Un socant 0,4% din total. Avem in vedere ca acesti bani ar trebui ispraviti in doar 4 ani de-aici inainte. Ministerului Dezvoltarii…