Stiri pe aceeasi tema

- ❗❗❗Gunoaiele aruncate peste tot atrag animalele salbatice și rezultatul este șocant! Am filmat acest șacal care avea capul blocat intr-un bidon de plastic intr-o zona din Situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior din Vrancea unde ecosistemele de lunca sunt impestrițate cu depozite ilegale de deșeuri.…

- Autoritatile din domeniul sanatatii se concentreaza mai intai pe imunizarea persoanelor varstnice si vulnerabile și a celor din sectorul medical, au declarat miercuri, 14 octombrie, oficiali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite The Guardian, citat de News.ro.Dr. Soumya Swaminathan,…

- Biroul Electoral Municipal a hotarat astazi interzicerea distribuirii unui flayer prin care PNL Focșani ma denigra și imi aducea grave prejudicii de imagine! Daca vedeți liberali care impart acest flayer, va rog sa sunați la 112! De asemenea, Biroul Electoral Municipal a obligat PNL sa retraga acest…

- Autoritațile acționeaza in continuare in sprijinul cetațenilor pentru a limita raspandirea noului virus In perioada 7-9 septembrie a.c., peste 280 de societați comerciale au fost verificate in cadrul unor acțiuni care au vizat modul in care sunt respectate normele legale impuse pe perioada starii de…

- Un nou focar de COVID-19 a fost confirmat in Vrancea, la un centru pentru copii cu dizabilitati din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), dupa ce 17 din cei 21 de beneficiari au fost testati pozitiv.

- Saptamana trecuta, 17 copii și un salariat de la Modulele familiale pentru copiii cu dizabilitați din Focșani au fost diagnosticați cu COVID-19, sursa infectarii fiind in continuare necunoscuta. „Praslea‟ și „Harap-Alb‟ sunt doua module care fac parte din Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu…

- Incendiu de padure in comuna Nistorești, punctul Goru Mordanu, sub varful Lacauți. La acest moment intervin echipe de pompieri de la Vidra și Focșani cu un ATV și un UTV. De asemenea, in acțiunea de stingere a incendiului au intervenit și echipele Salvamont. Oamenii din zona ne-au spus ca, din cauza…