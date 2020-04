Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Tulcea au decis ca, in perioada starii de urgenta, sa bage in carantina cartierul Bendea, delimitat de raul Tabana, E87 si strazile Bailor, Viilor, Carierei, Vlad Tepes, Gheorghe Lazar, Macris, Heraclea, Boteanu, Stefan cel Mare si strada Fabricii. "Facem precizarea ca din…

- Un cartier din orasul tulcean Babadag a intrat, sambata, in carantina, dupa ce un sfert din testele facute in aceasta zona au fost confirmate cu noul coronavirus, a anuntat Institutia Prefectului Tulcea, citata de Mediafax.Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei instituie, in perioada…

- Un cartier din orasul tulcean Babadag a intrat, sambata, in carantina, dupa ce un sfert din testele facute in aceasta zona au fost confirmate cu noul coronavirus, a anuntat Institutia Prefectului Tulcea, intr-un comunicat de presa. Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei instituie,…

- Duminica seara a fost prezentata ORDONANȚA MILITARA nr. 4 din 29.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Vezi mai jos documentul integral: Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in exteriorul locuinței/gospodariei, este permisa și in afara intervalului…

- Ziarul Unirea ORDONANȚA MILITARA: Se limiteaza circulația persoanelor și se inchid Mall-urile și cabinetele stomatologice ORDONANȚA MILITARA anunțata de Comitetul pentru pentru Situații de Urgența: Mall-urile vor fi INCHISE, iar ciruclația va fi RESTRICȚIONATA La a șasea zi de cand s-a stabilit starea…

- Restrictii istorice in Romania, impotriva coronavirusului: evenimentele cu peste 1000 de persoane, interzise, meciurile de fotbal, fara spectatori, școlile pot fi inchise. Evenimentele cu peste 1.000 de oameni, interzise. Meciurile de fotbal vor fi fara spectatori / Conditiile in care se inchid scolile…

- Centrul Infotrafic anunta ca, joi seara, traficul ramane inchis pe Autostrada Soarelui, intre Drajna si Fetesti, din cauza viscolului. De asemenea, pe mai multe sectoare de drum din tara sunt restrictii de circulatie, potrivit news.ro.Potrivit Centrului Infotrafic, joi seara, in cauza viscolului,…

- Traficul rutier pe drumul national Tulcea-limita de judet Constanta a fost reluat, joi dupa-amiaza, pentru autovehiculele de pana la 7,5 tone, potrivit Agerpres.Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta avand in vedere codul galben emis de meteorologi, precum si…