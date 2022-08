In anii 1960, guvernul spaniol a evacuat o localitate istorica ce trebuia sa fie inundat de apele unui nou baraj. Numai ca apele nu au venit niciodata. Orașul cetate medieval Granadilla este un oraș fantoma. Vizitatorii pot arunca o privire in camerele goale, pot rataci pe strazile sale, strajuite de ziduri și pot admira localitatea din varful castelului. Dar acolo nu locuiește nimeni, toți locuitorii fiind evacuați in anii 1960. Fondat de musulmani in secolul al IX-lea, Granadilla a ocupat un loc strategic care le-a permis ocupanților sai sa stea cu ochii pe Ruta de la Plata, o cale veche de…