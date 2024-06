Orășelul din Suedia unde îți poți cumpăra teren cu prețul unei cafele Am auzit cu toții de case scoase la vanzare in sudul Europei pentru prețul unei cești de cafea. Acum, o țara din nordul Europei aplica un sistem similar: vinde terenuri pentru doar cațiva cenți. Gotene, la 320 km sud-vest de Stockholm, vinde 29 de parcele de teren la prețuri incepand de la doar 1 coroana […] The post Orașelul din Suedia unde iți poți cumpara teren cu prețul unei cafele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz dramatic, similar cu cel al familiei Bodnariu din Norvegia sau familiei Furdui din Germania, in care copiii romani au fost preluati abuziv de catre autoritati, se petrece in Suedia. Doua fetite, una de 11 ani neimpliniti si a doua 10 ani, au fost preluate de stat, una dintre ele incercand…

- Un avion militar rus a incalcat pentru scurta vreme spațiul aerian al Suediei, la est de insula Gotland din Marea Baltica, transmite armata suedeza, citata de Reuters. Incidentul a avut loc vineri, iar reacția Suediei a fost sa ridice de la sol avioane de vanatoare pentru a intampina aeronava rusa.…

- Spectacol pe cerul Europei. Un meteorit albastru a brazdat atmosfera pe o distanta de sute de kilometri in Spania si Portugalia. A avut un metru in diametru, spun specialistii. Iar stralucirea a fost aproape ca cea a soarelui, transformand noaptea in zi.Bolidul spectaculos, care a bagat in sperieti…

- Organizatorii Eurovision se straduiesc sa țina politica in afara competiției artistice, insa fanii-activiști protesteaza deja in Malmo (Suedia), acolo unde are loc ediția din acest an, din cauza prezenței Israelului. Iar unul dintre artiștii favoriți ar putea fi descalificat inainte de concurs din cauza…

- Peste jumatate din populatia lumii ar putea fi expusa riscului de a contracta boli transmise de tantari, cum ar fi malaria si febra dengue, pana la sfarsitul secolului, au avertizat oamenii de stiinta. Expertii au declarat ca focarele de boli transmise de tantari, asociate cu incalzirea globala, se…

- Suedia si Italia il sustin pe premierul olandez Mark Rutte ca viitor secretar general al NATO, potrivit agentiilor internationale de presa. Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a justificat decizia guvernului de la Stockholm declarand ca Mark Rutte „este un lider intelept, cu o experienta solida”.…

- Prețul graului a avut parte de o calatorie de-a dreptul „nebuna” in ultimii patru ani, cu fluctuații neobișnuite pentru aceasta marfa, se arata intr-o analiza a companiei de investiții XTB. Intr-o piața influențata masiv de factori geopolitici și meteorologici, ipoteza de baza este ca prețurile ar…

- Traficul de droguri a cunoscut o creștere in Romania, care nu mai este doar o țara de import și de tranzit, ci și o țara producatoare, prin culturi proprii. Disponibilitatea și diversitatea susbstanțelor interzise pe piața au atins cote ridicate și sunt printre cele mai importante provocari ale prezentului.…