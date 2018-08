Stiri pe aceeasi tema

- București, 20 august 2018: Programul „ Capitala Tineretului din Romania ” anunța finalizarea procesului de evaluare a candidaturilor inscrise in prima runda a ediției 2019-2020. Orașele care merg mai departe in finala competiției pentru titlul de Capitala a Tineretului din Romania sunt: Brașov, Iași…

- Bistrița, Brașov, Iași și Roman sunt cele patru orașe care au intrat in cursa pentru titlul „ Capitala Tineretului din Romania ”, ediția 2019-2020. Aceasta este cea de-a patra ediție a programului, iar orașul desemnat caștigator va primi un premiu in valoare de 50.000 de euro oferit de Banca Comerciala…

- Bistrita, Brasov, Iasi si Roman sunt cele patru orase care au intrat in cursa pentru titlul „Capitala Tineretului din Romania", editia 2019-2020. Aceasta este cea de-a patra editie a programului, iar orasul desemnat castigator va primi un premiu in valoare de 50.000 de euro oferit de Banca Comerciala…

- Petre Apostol Cea de-a treia ediție a Gimnaziadei, competiție sportiva școlara organizata de Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR), alaturi de Ministerul Educației Naționale (MEN) și de zece federații naționale sportive, s-a incheiat, saptamana trecuta, la Complexul Olimpic Sportiv „Sydney 2000”…

- Cel mai mare oras din Moldova, Iasi, a devenit al saptelea oras al Romaniei in care pretul mediu al apartamentelor a depasit pragul de 1.000 euro/mp, potrivit datelor publicate joi de portalul Imobiliare.ro. Celelalte sase orase sunt Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Constanta, Brasov si Craiova,…