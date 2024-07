Stiri pe aceeasi tema

- COD PORTOCALIUValabil de la : 22-07-2024 ora 14:25 pana la : 22-07-2024 ora 15:15In zona : Județul Alba: Abrud, Roșia Montana, Sohodol, Bucium, Ciuruleasa;Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descarcari electrice. COD GALBEN Valabil de la : 22-07-2024 ora 14:25…

- Sursa: Administrația Naționala de MeteorologieCOD: GALBENData emiterii: 15-07-2024 ora 14:26 Nr. mesajului: 1Valabil de la: 15-07-2024 ora 14:35 pana la: 15-07-2024 ora 15:30In zona : Județul Cluj: Huedin, Aghireșu, Gilau, Capușu Mare, Garbau, Sanpaul, Manastireni, Sancraiu, Izvoru Crișului;Se vor semnala…

- UPDATE: Atenționare Cod Galben de furtuna in Alba. Ploi torențiale, descarcari electrice, grindina. Localitați vizate Județul Alba se afla sub atenționare Cod Galben de furtuna, luni dupa-amiaza. UPDATE: Pana la ora 17.30, sunt vizate localitațile: Campeni, Bistra, Roșia Montana, Lupșa, Vidra, Albac,…

- 11 iunie 2024 | COD PORTOCALIU de FURTUNA in Apuseni, pana la ora 16.00: Averse torențiale, grindina, descarcari electrice și vijelii 11 iunie 2024 | COD PORTOCALIU de FURTUNA in Apuseni, pana la ora 16.00: Averse torențiale, grindina, descarcari electrice și vijelii Administrația Naționala de Meteorologie…

- Alegeri locale 2024 Candidații la alegerile locale au inceput, duminica noaptea, dupa inchiderea urnelor, sa-și revendice victoriile. Alegeri locale 2024 Nicușor Dan ramane inca patru ani primar general al Capitalei. Acesta a candidat independent, sustinut de Alianta Dreapta Unita, la alegerile pentru…

- Județul Alba pierde cea mai mare bogație pe care o are: OAMENII. In cei 20 de ani de cand domnul Ion Dumitrel și PNL conduc Consiliul Județean Alba, județul a pierdut circa 57.000 de locuitori, respectiv 15% din populația pe care o avea in anii 2000. Ca o comparație, Alba a pierdut in perioada amintita…

- Colegiul Național „Avram Iancu” Campeni, vicecampioana naționala la ONSȘ Cupa ING Under 16 Rezultat excelent obținut de echipa Colegiului Național „Avram Iancu” Campeni, care a devenit vicecampioana naționala a ONSȘ Cupa ING, fete, Under 16. In finala disputata la Eforie Nord, formația din Munții Apuseni…

- La data de 2 mai 2024, in jurul orei 23.50, polițiștii din Campeni au intervenit pe DN 75, in localitatea Valea Bistrii, unde s-a produs un accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 18 ani, din comuna Bistra, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu autoturismul…