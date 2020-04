Stiri pe aceeasi tema

- Pana in acest moment numarul firmelor afectate de criza este incert.”Este foarte greu de spus, noi am pus acum la punct un grup de lucru si incercam cu un institut de sondare a opiniei publice sa colectam date real time din economie astfel incat sa putem veni cu astfel de cifre imediat, dar cu siguranta,…

- Organizația patronala HORETIM, care reunește firmele din domeniul ospitalitații din Timiș, a lansat, astazi, un apel disperat catre autoritați sa ia masuri rapide pentru a contracara efectele economice produse de pandemia de coronavirus. ”Toate companiile din aceasta industrie au fost afectate masiv…

- Parlamentul iși suspenda activitatea pentru o saptamana, cu posibilitatea de prelungire, in contextul crizeilegate de coronavirus, a declarat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, citat de Mediafax.Potrivit presedintelui Camerei Deputatilor, activitațile vor fi, insa, desfașurate in mediul…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, se afla in autoizolare dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu coroanvirus. Orban a mers imediat dupa anunț la Vila Lac 1, acolo unde va sta pentru urmatoarele 14 zile.

- Guvernul spaniol a decretat vineri stare de alerta din cauza crizei sanitare provocate de Covid-19. Numarul cazurilor de infectare in Spania a depasit 4.209, iar cel al deceselor, 120.Potrivit Constitutiei, starea de alerta este declarata in situatii de catastrofa sau crize sanitare. Este…

- Reprezentantii unui spital din Marea Britanie au anuntat ca sunt in pericol sa ramana fara gel dezinfectant din cauza rudelor pacientilor care... The post Un spital din Marea Britanie ramane fara gel dezinfectant, furat de rudele pacientilor din cauza coronavirusului appeared first on Renasterea banateana…

- Criza generata de retragerea lui Annegret Kramp-Karrenbauer de la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) risca sa conduca la iesirea de la guvernare a formatiunii politice, avertizeaza cancelarul german, Angela Merkel, anunța MEDIAFAX.Angela Merkel a atras atentia, in cadrul unei reuniuni…

- Angela Merkel a atras atentia, în cadrul unei reuniuni a grupului parlamentar al CDU, ca exista riscul pierderii puterii, din cauza unor decizii de ordin personal. Dupa 14 ani la putere, nu mai este natural ca CDU va conduce viitorul guvern, a declarat Angela Merkel, citata de agentia…