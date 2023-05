Orașele mici din România care sunt perfecte pentru un city-break. Vei avea un weekend de vis Nu este nevoie sa treci granițele țarii pentru a descoperi locuri fascinante, cu o istorie bogata și peisaje de vis. Daca iți dorești sa petreci un weekend de vis, țara noastra are cateva destinații ce merita vizitate cel puțin o data. Acestea sunt orașele din Romania care sunt perfecte pentru un city-break. Orașele mici din […] The post Orașele mici din Romania care sunt perfecte pentru un city-break. Vei avea un weekend de vis appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O analiza realizata de un grup de oameni de știina a avut concluzii ingrijoratoare. Potrivit acestora, daca nu vor fi luate masuri de protecție in urmatorii ani, aproape 150 de milioane de oameni vor fi afectați de creșterea nivelului marii. Pe lista zonelor in pericol se regasesc și cateva de la noi…

- In acest an, Ziua Internaționala a Muncii (1 Mai) va fi sarbatorit intr-o zi de luni, ceea ce se traduce printr-un weekend prelungit, numai bun pentru un city-break de 3-5 zile in afara țarii.

- Am aflat care este orașul din Romania care a devenit un adevarat paradis financiar, astfel ca orice roman iși dorește sa fie angajat aici. Salariile sunt uriașe, iar nivelul de trai este unul mai mare in aceasta parte de țara. Ce se intampla la polul opus. Orașele din Romania in care se caștiga cei…

- Dupa o scadere mica in luna decembrie a anului trecut, prețurile la apartamentele din Romania continua sa se scumpesca. Care sunt orașele din Romania unde apartamentele sunt mai scumpe decat in București. Este un adevarat lux sa locuiești in aceste orașe. In ce orașe apartamentele noi sunt mai scumpe…

- Legislația de funcționare a administrațiilor locale prevede ca statutul de oraș sa fie atribuit acelor localitați care au o populație de cel puțin 5.000 de locuitori, dar recentul recensamant din 2022 pune mari probleme pentru cel puțin 80 de actuale orașe. Concret, conform legislației, acestea sunt…

- Este una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania. Nu a cucerit publicul larg doar cu talentul sau muzical, unele dintre cunoscutele sale piese fiind „Iubire sau Razboi”, „CSF, N-ai CSF” sau „N-a fost sa fie”, ci și prin prisma aparițiilor sale fermecatoare. Care este secretul siluetei perfecte…

- Deși am putea spune ca suntem feriți, Romania sta pe o falie tectonica extrem de activa, cu cel puțin 2, 3 cutremure de intensitate mica aproape in fiecare luna. Deși gradul seismic din Romania nu este comparabil cu cel din Turcia sau Statele Unite, exista riscul ca la un cutremur mai puternic multe…

- Discuțiile despre saptamana de lucru de patru zile au fost relansate de pandemia COVID-19, iar angajații și angajatorii au regandit importanța flexibilitații și a beneficiilor la locul de munca. Ideea este simpla, angajații ar lucra patru zile pe saptamana, fiind platiți la fel și avand de aceleași…