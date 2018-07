Orașele în care urmează să se mute sute de mii de români Numarul potentialilor migranti care aleg Cluj-Napoca este estimat de bancheri la 260.440 de persoane, peste nivelul prognozat pentru Bucuresti, unde sunt asteptati inca 245.820 de locuitori, in viitorul apropiat. Urmatorul oras vizat de migranti este Timisoara, care are potentialul de a atrage putin peste 200.000 de noi rezidenti. Acesta este urmat indeaproape de Brasov, pentru care opteaza 196.000 de persoane, si de Iasi, preferat de 73.100 de migranti. Angajatorii cauta, in acest moment, aproape la fel de multi salariati in Bucuresti ca in Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Brasov cumulat, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

