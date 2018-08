Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai mari jucatori din lume și totodata cel mai are creditor din Germania, Deutsche Bank a anunțat luni ca a mutat deja mare parte din business-ul din Londra la Frankfurt, fara sa dea mai multe detalii, conform CNN.

- Mai mult de jumatate din forța de munca la nivel mondial este dispusa sa se relocheze in alta țara decat cea de origine, cele mai cautate țari fiind SUA, Germnaia și Canada. Potrivit studiului Global Talent, realizat în România de BestJobs, ca partener al The Boston Consulting Group și…

- Guvernul de la Londra a prezentat detaliile planului post Brexit in privința relațiilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana. Se propun, intre altele, o zona de liber schimb pentru produse și o imigrație selectiva din Europa.

- Capitala Romaniei a urcat, in 2018, pe locul 176, de pe locul 181 in 2017, in topul celor mai scumpe orase din lume pentru expati, potrivit unui studiu anual publicat marti de firma de consultanta Mercer, transmite BBC, informeaza AGERPRES . Hong Kong a revenit pe primul loc in clasamentul celor mai…

- Nu toate orasele mari sunt construite corespunzator, astfel, unele locuri din lume au o influenta mai mare asupra sectoarelor importante precum afaceri, cultura, politica si altor domenii, scrie Business Insider. Dar care sunt aceste orase care influenteaza lumea la nivel global? …

- Columbia va capata oficial saptamâna viitoare, la Bruxelles, statutul de „partener mondial" al NATO, o premiera pentru o tara din America latina, a anuntat vineri presedintele acestei tari, Juan Manuel Santos, relateaza AFP. "Vom oficializa la Bruxelles, saptamâna…

- Un sustinator al gruparii radicale Statul Islamic a incurajat potentiali militanti sa comita atacuri la scoala frecventata de printul George, fiul cel mare al printului William, a indicat miercuri procuratura, in cadrul unui proces care are loc la tribunalul regal Woolwich din Londra, relateaza Press…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, marti, la Londra, consultari bilaterale cu ministrul de stat pentru Europa si Americi din cadrul MAE britanic (FCO), sir Alan Duncan, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe…