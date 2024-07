Orașele din vestul României se mobilizează pentru atingerea neutralității climatice! Caravana Neutralitații Climatice M100 se oprește la Timișoara saptamana viitoare pentru a incuraja orașele din Romania sa dezvolte planuri de acțiune aliniate cu Misiunea europeana pentru orașe inteligente și neutre climatic. Conferința M100 de la Timișoara va avea loc pe 9 iulie, in Sala Multifuncționala a Consiliului Județean Timiș, intre orele 09:30 – 15:00. In […] The post Orașele din vestul Romaniei se mobilizeaza pentru atingerea neutralitații climatice! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

