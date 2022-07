Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca a luat locul municipiului Alba Iulia in topul celor mai „inteligente” orașe din Romania. Orașul de pe Someș are cel mai mare numar de proiecte incluse in conceptul „smart city”.

- Deși este considerat al doilea oraș din Romania, Cluj-Napoca nu ocupa aceeași poziție cand vine vorba de salarii in domenii precum banking, retail, call center sau servicii, dar, totuși, se regasește in topul celor mai bine platite orașe din aceste branșe.

- Divizia fDi Intelligence a prestigiosului ziar britanic ne-a inclus, pe criteriul populatiei, in categoria oraselor mijlocii din Europa. Cluj sau Timisoara au intrat la „orase mici" Iasul si Bucurestiul apar in clasamentul revistei fDi Intelligence, „Orasele si regiunile europene ale viitorului 2022/23…

- Unul dintre cele mai importante cursuri de ortopedie-artroscopie din Romania a inceput in aceasta dimineața la sediul Centrului de Simulare din cadrul UMFST G.E. Palade. Sunt prezenți profesori romani din centrele de ortopedie cunoscute din intreaga țara: București, Timișoara, Sibiu, Cluj Napoca și…

- Alba Iulia, in top 10 al orașelor in merita sa traiești: Care este orașul cu cel mai multe de oferit Alba, in top 10 al orașelor in merita sa traiești: Care este orașul cu cel mai multe de oferit Potrivit unui top 10 al orașelor din Romania in care merita sa traiești, municipiul Alba Iulia se afla pe…

- Bucuresti, Iasi, Brasov, Timisoara si Cluj-Napoca sunt cele mai poluate orase din Romania. In aceste municipii, adesea se inregistreaza depasiri ale indicilor de calitate a aerului. Medicii avertizeaza ca expunerea pe termen lung la un aer toxic duce la deces prematur. Anual, poluarea atmosferica…

- Pe o scara de la 1 la 10, media nivelului de fericire a tinerilor din Romania este de 6,69, arata un studiu de specialitate publicat cu ocazia Zilei Tineretului. Sondajul a masurat cateva dintre aspectele esentiale ale vietii tinerilor, precum: cat de fericiti sunt, care este gradul de siguranta pe…

- 100 de orașe ale Uniunii Europene au fost alese ieri pentru a deveni inteligente și neutre din punct de vedere al impactului asupra climei pana in 2030. Printre aceste orașe se numara și Cluj-Napoca. Misiunea „Orașul” va primi finanțare in valoare de 360 milioane de euro in cadrul programului Orizont…