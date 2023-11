Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a hotarat suspendarea cursurilor in toate scolile din judetul Galati, luni, 27 noiembrie, din cauza conditiilor meteo severe, judetul aflandu se sub avertizare de Cod Rosu pana duminica, la ora 16,00, informeaza Prefectura Galati.Avand in vedere faptul…

- Cursurile unitatilor de invatamant din judetele Braila si Galati sunt suspendate luni, din cauza ninsorii si viscolului purernic. Potrivit ISU Braila, prin hotarare de CJSU, luni sunt anulate cursurile in toate unitatile de invatamant din judet. Judetul Braila se afla sub Cod rosu de ninsori si viscol…

- Potrivit unui material publicat de Edupedu.ro, toate instituțiile de invațamant preuniversitar din județul Braila vor fi inchise maine, 27 noiembrie, din cauza vremii nefavorabile. Reamintim ca ANM e emis atenționare cod roșu de vreme severa pentru județele Braila, Tulcea, Galați și Constanța, insa…

- Toate școlile din județul Braila vor fi inchise luni, 27 noiembrie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Cel mai probabil, masuri asemanatoare ar putea fi luate și in alte județe afectate de viscol și ninsori. Prin hotarare de CJSU, luni, 27 noiembrie, sunt anulate cursurile in toate unitațile…

- Ca urmare a lipsei de energie electrica orașul Constanța ramane fara apa potabila, anunța RAJA SA. “La ora actuala a cazut tensiunea la toate sursele care alimenteaza tot orașul Constanța (Palas, Cișmele, Galeșu și Constanța Nord). In aceste condiții toți consumatorii din mun. Constanța vor ramane fara…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț de ultima ora despre vreme. Meteorologii au emis avertizari cod roșu de viscol și ninsoare valabile duminica dimineața in sud-estul țarii. Mai multe drumuri județene au fost inchise. Iata cum se circula in aceste momente in țara!

- Școlile și piețele din cea mai populata zona a Pakistanului, inchise din cauza poluariiSmogul dens provocat de poluare a forțat autoritațile sa inchida școlile și piețele in aceasta saptamana in cea mai populata provincie din Pakistan, inclusiv in Lahore, unul dintre cele mai poluate orașe din lume,…

- Razboiul dintre Israel și Autoritatea Palestiniana, inceput pe 7 octombrie, a impus luarea unor masuri speciale de securitate, care vizeaza inclusiv activitatea cu publicul in sinagogile din Romania. Federatia Comunitaților Evreiești din Romania a transmis comunitaților locale din țara sa intrerupa…