Orasele de 15 minute – visul de aur al pionilor negri Cu ani in urma, "adeptii teoriei conspiratiei" avertizau asupra Agendei 21, ce prevedea, printre altele, ca programul de urbanism al natiunilor unite transforma populatia in simpli sclavi usor de controlat de catre guvern: -Dezvoltarea unor cladiri de apartamente cu multiple intrebuintari, cladiri in care primul etaj este rezervat pentru firmele la care vor lucra chiriasii de la etajele superioare, in acest fel incurajind locatarii sa ramina mai tot timpul aproape de casa precum serbii sau iobagii din evul mediu. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nabil Saeed, un copil sirian de 10 ani care și-a pierdut tatal dupa cutremurele devastatoare din 6 februarie, a spus ca visul lui este sa il intalneasca pe Cristiano Ronaldo. Clubul Al Nassr, pentru care joaca CR7, a mediat intalnirea emoționanta, iar baiatul a fost invitat la un meci al echipei saudite,…

- Ce inseamna cand visezi aur: Simbolul bunastarii sau al lacomieiAurul aparut in vis poate fi simbolul bunastarii și al averii materiale, insa, totodata, poate simboliza lacomia, tentația.Aurul poate simboliza, de asemenea, valorile dupa care te ghidezi sau lucrurile pe care le apreciezi cel mai mult…

- Natalia Gavrilița se afla, in aceste zile, la Bruxelles, iar asta este o buna oportunitate pentru demnitarii europeni, de a-i explica ce inseamna valorile europene, statul de drept și democrația. De aceasta parere este președintele Partidului „Șor”, Ilan Șor, care a precizat ca, in acest mod, poate…

- Catastrofa de proporții in Turcia și Siria. Un cutremur devastator de 7.8 pe Richter a ucis aproape 200 de persoane in ambele țari și a ranit alte cateva sute pe o raza de 90 de kilometri, potrivit CNN. Cel puțin 76 de persoane au murit in Turcia și peste 440 au fost ranite, dupa ce […] The post Cutremur…

- Cu toate ca are o poziție privilegiata in raport cu alte comune din ținut, fiind la doi pași de reședința județului, din punct de vedere economic Dobreni se dezvolta lent, doar construcția de locuințe fiind ceva mai prezenta. Actuala administrație publica locala, primarul Vasilica Crețu și cei din aparatul…

- Un tanar din varsta de 31 de ani s-a aruncat de la etajul 9 al unei cladiri. Totul s-a intamplat la data de 9 ianuarie, in sectorul Ciocana al Capitalei. Ulterior, ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit ca un barbat de 31 ani a decedat, dupa ce a cazut de la etajul 9 al blocului in care locuia.…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a laudat miercuri distinctia cu caracter onorific pe care capitala Ucrainei a primit-o ca fiind cel mai bun oras din lume in clasificarea 'World's Best Cities', elaborata de compania canadiana de consultanta Resonance Consultancy in urma analizei si compararii a 24…