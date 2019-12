Orasele cu cele mai scumpe cafele. Pe ce loc este Bucurestiul

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 30 noiembrie, la Romexpo, Romania nu va fi trecuta pe bilețelele incluse in urne pentru alegerea grupelor Euro 2020, la care Bucureștiul va gazdui patru meciuri. „Tricolorii” au pierdut aseara meciul cu Suedia, scor 0-2. Vezi AICI programul rundeiVezi AICI clasamentulUltimul meci din grupa e luni,…

- Riccardo Piscitelli (26 de ani), portarul lui Dinamo, a oferit un interviu in presa din Italia in care a vorbit, printre altele, despre nivelul Ligii 1, viața din Romania și obiectivul din acest sezon al „roș-albilor”. ...

- Raportul MCV pentru Romania, publicat marti de Comisia Europeana, unul de doua ori mai mare decat in cazul Bulgariei, arata ca Bucurestiul nu a respectat niciuna dintre recomandarile din 2018, ba chiar au fost luate masuri care au inrautatit situatia sistemului judiciar. „Functionarea Sectiei speciale…

- Daca Bruxelles a spus NU implementarii tehnologiei 5G, atunci și Bucureștiul ii va urma exemplul! Asociația Pro Consumatori, organizație de utilitate publica, membra a Organizației Europene a Consumatorilor, va organiza duminica 20 octombrie 2019, in intervalul orar 16.30 - 20.30, un marș de conștientizare…

- Creșterea prețurilor locuințelor a incetinit in septembrie. Iașiul și Brașovul s-au ieftinit, Bucureștiul crește peste media naționala Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele disponibile spre vanzare in Romania s-au scumpit și in septembrie, insa avansul a fost de data aceasta de doar 0,6%.…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o scurta intrevedere cu omologul sau de la Chisinau, Igor Dodon, in marja participarii la sesiunea Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite. "Presedintele Klaus Iohannis a subliniat in cadrul intrevederii ca, din perspectiva Romaniei, drumul european al Republicii…

- Și afectarea grava a peste 70.000 de operatori economici București, 23 septembrie 2019 –Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicarii considera ca proiectul de hiper-reglementare in domeniul tutunului (L443/2019) inseamna afectarea grava a peste 70.000 de operatori economici, interzicerea oricarei…

- Biroul asiguratorilor auto din Romania BAAR a realizat o analiza privind pre ț urile de inchiriere ale autoturismelor cu scopul de a observa daca exista diferențe semnificative intre tarifele utilizate in Romania fața de alte țari invecinate. In cercetare au fost analizate 424 prețuri de inchiriere…