Orasele consuma 78% din energia planetei și sunt responsabile pentru 70% din emisiile globale de carbon. Cum s-ar putea face tranzitia catre zero emisii in 100 de orase, pana in 2030 Orasele sunt responsabile in prezent pentru aproape 70% din emisiile globale de dioxid de carbon si consuma 78% din energia planetei, se arata intr-un raport de profil. Schneider Electric, grupul Enel şi Forumul Economic Mondial (WEF), Organizaţia Internaţională pentru Cooperare Public-Privată, au publicat primul raport din iniţiativa "Oraşe cu zero emisii nete de carbon - Iniţiativa…