Orașele bombardate din Ucraina, introduse într-un tur turistic. Cât costă excursia O agenție de turism din Ucraina organizeaza tururi turistice in orașele bombardate, banii fiind donați refugiaților, conform CNN Travel. Chiar daca Ucraina este inchisa pentru turiști, agenția ar fi reușit sa vanda deja bilete, chiar și unor cetațeni americani, conform jurnaliștilor. „Porniți chiar acum intr-o calatorie catre minunata Ucraina. Peste drum de locul unde a […] The post Orașele bombardate din Ucraina, introduse intr-un tur turistic. Cat costa excursia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

