- Tinerii cu varsta cuprinsa intre 14 și 35 de ani care locuiesc, studiaza sau muncesc in Cluj-Napoca iși pot inscrie ideile pentru dezvoltarea orașului in cadrul Com’ON Cluj-Napoca ‘23 pana i

- Primaria Timișoara convoaca cetațenii la o dezbatere publica a proiectului ,,Regenerare urbana – Zona Piața Mocioni”. Intalnirea va avea loc joi, 29.06.2023, incepand cu ora 17:00, in sala de festivitați „Preot Ioan Imbroane” a Parohiei Iosefin, Piața Alexandru Mocioni 9 (Kuttl), Acțiunea are loc impreuna…

- La sediul organizației PSD Gaești, a avut loc ședința Biroului Permanent Județean al PSD Dambovița. Principalul subiect l-a constituit alegerea candidatului PSD pentru funcția de primar al orașului Gaești la alegerile din 2024. Propus și susținut de PSD Gaești, Alexandru Iorga a fost desemnat, cu unanimitate…

- MUNICIPIUL CAMPIA-TURZII, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Imbunatatirea conectivitatii Municipiului Campia Turzii la autostrada A3 prin dezvoltarea retelei TEN-T”, propus a fi amplasat in localitatea Campia-Turzii, str. Laminoristilor,…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca in aceasta saptamina a intrat in vigoare noul Plan Urbanistic General, iar in toamna va fi gata și proiectul GIS urban vizind digitalizarea serviciului de urbanism. El considera ca, astfel, se va pune ordine in ceea ce inseamna dezvoltarea urbana a orașului.…

- Primaria Timișoara invita cetațenii din zona Piața Maria – Piața Mocioni sa vada proiectul care a fost pregatit pentru „regenerare urbana”. „Primaria Municipiului Timișoara, impreuna cu proiectantul, Total Business Land SRL, invita cetațenii sa participe la prezentarea publica a conceptului de regenerare…

- Banca Comerciala Romana (BCR) iși consolideaza prezența in Craiova prin inaugurarea unei noi unitați județene, situata in zona comerciala Craiovița. Noul spațiu se afla pe Calea Severinului 13 (langa parcarea Auchan) și dispune de echipamente multifuncționale accesibile non-stop. Unitatea este echipata…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) anunța lansarea „Programului de accelerare a dezvoltarii intreprinderilor mici și mijlocii". Conform documentului lansat in consultare publica, programul reprezinta o masura de incurajare și de stimulare a dezvoltarii IMM-urilor in sectoarele prioritare…