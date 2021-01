Stiri pe aceeasi tema

- Doua orașe din Romania au fost incluse intr-un clasament care prezinta 20 de orașe la nivel mondial in care se poate trai cel mai sanatos in 2021. Topul a fost realizat de o companie britanica de brokeraj și consultanta DOT Zinc, iar cele doua sunt Timișoara și Cluj-Napoca.

- Astazi sosesc in Romania peste 140.000 de doze de vaccin anti-COVID, pe aeroporturile de la Otopeni, Timisoara si Cluj-Napoca, de unde vor fi transportate la centrele de stocare."Din informatiile furnizate de firma producatoare, 140.400 de doze de vaccin de la ... The post A doua transa de vaccinuri…

- A doua tranșa de vaccinuri anti-COVID urmeaza sa soseasca marți, 29 decembrie, in Romania. Este vorba despre 140.400 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech, care de aceasta data vor fi transportate pe cale aeriana, urmand sa ajunga pe aeroporturile din Otopeni, Timișoara și Cluj- Napoca.

- Bucurestiul se afla pe prima pozitie in topul noilor infectari,cu 767 de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore siun total de 69.821 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei. Pe locul 2 se afla judetul Cluj cu 399 de cazuri noi (total 22.574), iar pe locul 3 judetul Constanta, cu 318 cazuri noi (total:…

- Bucureștiul a inregistrat, marți, 845 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, cu 44 mai puține infectari fața de raportarea precedenta. Pe locul doi in top este județul Cluj, care a raportat, azi, peste 400 de noi cazuri.Romania a inregistrat marți 7.304 de cazuri noi de COVID-19, la 31.005…