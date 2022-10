Stiri pe aceeasi tema

- ”Construirea Liniei Electrice Aeriene 400 kV Cernavoda-Stalpu, proiect co-finantat prin Mecanismul Connectig Europe Facility, avanseaza in ritm accelerat. In prezent, echipele constructorului, Electromontaj SA, si ale Transelectrica finalizeaza o etapa unica in istoria infrastructurii energetice mari…

- Bloggerii haihuiindoi au vizitat si postat pe retelele de socializare locul din care ia nastere Dunarea, al doilea cel mai mare fluviu din Europa. Izvorul este situat in Muntii Padurea neagra din Germania si are nevoie sa parcurga 2860 de kilometri pentru a ajunge Dunarea pe care o stim noi la varsarea…

- ”Preturile energiei electrice ating niveluri record in Europa. Gazul natural a urcat marti la un varf de 294 euro/MWh pe bursa din Austria.„Energia eoliana offshore ar putea fi unul din raspunsurile pe termen lung la numeroase provocari climatice si economice”, spune Claudiu Cazacu, consulting strategist…

- Dunarea a ajuns la unul dintre cele mai scazute niveluri din ultimul secol, din pricina secetei grave cu care se confrunta Europa. Astfel, in apropiere de Prahovo – orașul-port fluvial din Serbia – au ieșit la iveala epavele a zeci de nave de razboi germane incarcate cu explozibil, care au fost scufundate…

- La șase luni de la invazia Rusiei in Ucraina, eforturile de consolidare a regiunii Marii Negre au adus trupe suplimentare NATO in Romania. Francezii niveleaza un deal in apropiere de Cincu, unde vor instala o baza pentru 1.000 de soldați. Un pod gaurit și calitatea drumurilor le da insa de furca militarilor,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a denuntat „oligarhia de facto” impusa Uniunii Europene de Franta si Germania, cerand „revenirea la principiile” UE intr-un editorial consacrat razboiului din Ucraina si publicat marti in Le Monde.

- Nivelul Dunarii scade alarmant de la o zi la alta. Apele celui mai lung fluviu din Europa, dupa Volga, din Rusia, au ajuns la cote extrem de scazute, afectand atat transportul, cat și irigarea in țarile de-a lungul traseului sau. Situația este deosebit de