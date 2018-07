Stiri pe aceeasi tema

- Casele Judetene de Asigurari de Sanatate nu mai primesc documente prin e-mail sau fax, deoarece contin date cu caracter personal. Chiar si o simpla cerere trebuie transmisa prin posa sau depusa personal la ghiseele institutiei. Inainte de intrarea in vigoare a regulamentului european, documentele pentru…

- Regulamentul General de Protectia Datelor (GDPR), aplicabil din 25 mai 2018, incepe sa aiba primele efecte negative in Romania. Casele Judetene de Asigurari de Sanatate nu mai primesc documente prin e-mail sau fax, deoarece contin date cu caracter personal. Chiar si o simpla cerere trebuie transmisa…

- Exista un loc din Romania despre care se spune ca ar fi o adevarata oaza de sanatate! Turiștii din intreaga lume vine aici pentru a-și vindeca probleme medicale grave! In plus, decorul pare desprins parca dintr-o alta lume!

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Targu Mures, in urma intalnirii de la Tallinn, in Estonia, unde a fost organizata si sectiunea ‘Refacerea dialogului dintre sanatate si finante privind investitiile in sistemele de sanatate’, ca se considera norocoasa, intrucat are o relatie…

- Trofeul a fost acordat pentru prima data unei clinici de sanatate mintala din Romania, pentru „Cea mai buna practica medicala”. O prestigioasa distincție acordata clinicilor medicale aflate in afara zonei Europei de Vest a ajuns zilele trecute in Romania. Trofeul a fost inmanat Clinicii Hope, care…

- Platforma informatica va fi oprita programat, luni, intre orele 19:00 si 24:00, pentru rezolvarea problemelor de funcționare, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Colegiul Medicilor din Romania spune ca este timpul ca legislativul -Parlamentul Romaniei – sa se implice urgent și sa asigure…

- Sindicalistii Sanitas se vor intalni, miercuri, cu reprezentantii Ministerului Sanatatii, pentru a analiza regulamentul de sporuri, dupa ce saptamana trecuta, in urma unui miting din fata Guvernului, spuneau ca veniturile angajatilor din Sanatate ar putea sa nu mai scada de luna viitoare, relateaza…

- Jurnalista Magda Vasiliu critica dur sistemul de asigurari de sanatate din Romania: „Sfatul meu: nu mai cotizati la sanatate! N-are rost! Sunt bani pierduti, furati de un stat care in fiecare secunda isi calca cetatenii in picioare in timp ce le zambeste parsiv…Auzi! Sa-ti cauti sponsori ca sa-ti faci…