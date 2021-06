Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Plaja din Eforie Sud, vizitata de o TURMA de mistreți, impreuna cu puii lor. Animalele au trecut pe langa unii turiști, care dormeau Zi de plaja cu peripetii pentru zeci de oameni care se bronzau liniștiți pe plaja din stațiunea Eforie Sud. Mai mulți porci mistreți, atat adulți cat și puii lor,…

- Zeci de lei de mare cauta cu disperare refugiu pe un vas de pescuit pe care era cat pe ce sa-l rastoarne, dupa ce au fost atacate de orci. Scenele teribile au fost filmate in urma cu cateva zile, in largul coastelor din Chile, potrivit Reuters . Pescarii chilieni au trecut prin momente suprarealiste.…

- Sectorul 1 al Capitalei este din nou plin de gunoaie. Firma de salubrizare nu mai strange deseurile din cauza unor datorii mai vechi ale primariei, ramase neplatite. In schimb, edilul de sector acuza compania de santaj la adresa tuturor locuitorilor platitori de taxe.

- La Tuzla strazile s-au inundat in urma ploilor abundente, iar drumul Național 39, care face legatura cu Mangalia a fost acoperit complet de ape. Canalizarile au refulat din cauza volumului prea mare de precipitații, iar drumurile și sensurile giratorii s-au transformat in adevarate rauri pentru șoferi.…

- Nereguli grave in cazul banilor europeni ceruți de Romania pentru pagubele provocate de pesta porcina africana. Digi24 a intrat in posesia unui Raport al Comisiei, care arata ca pierderile prin sacrificarea porcilor au fost supraevaluate chiar și cu 60%. In total, doar intr-un singur an, s-a cerut decontarea…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca problemele inregistrate miercuri dimineața in funcționarea Registrului Electronic Național de Vaccinare (RENV) au fost remediate. „Au fost probleme tehnice la sistemul informatic RENV gestionat de INSP, care au fost remediate”, a informat, miercuri, la pranz,…

- Senatul chilian a aprobat luni amanarea alegerii Adunarii Constituante, programata initial pentru duminica, din cauza crizei sanitare, decizie ce urmeaza sa fie aprobata definitiv de catre deputati, informeaza AFP. Proiectul prevede ca scrutinul, care va permite desemnarea membrilor unei…

- Chile impune noi restricții din cauza creșterii infecțiilor cu COVID-19, deși este cea mai avansata țara de pe continentul latino-american in privința vaccinarii, scrie AFP. Țara are 19 milioane de...