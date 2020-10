Stiri pe aceeasi tema

- Elevii Colegiului National Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia depistati cu COVID-19 cu o zi inainte de inceperea anului scolar s-au vindecat si s-au reintors la unitate, astfel incat in prezent aici cursurile se desfasoara pentru toti liceenii in sistemul clasic, dupa scenariul verde.Purtatorul…

- Inspectorul general școlar Cluj, Marinela Marc, a anunțat ca șase elevi și 24 de profesori au fost depistați cu noul coronavirus. Sunt cazuri la Liceul Gheorghe Șincai, la Școala Ioan Bob, la Liceul de Muzica din Cluj, la liceul Onisifor Ghibu și la Colegiul Național Andrei Mureșanu din Dej, scrie…

- Unvesitatea Notre Dame din Indiana, SUA, a suspendat cursurile cu prezența fizica, marți, la opt zile de la inceperea semestrului de toamna și dupa ce 146 de studenți și un angajat au fost testați pozitiv pentru noul coronavirus, spun oficialii, potrivit NBC News, citat de b1.ro.

- Autoritatile sanitare din Vaslui sunt in alerta maxima dupa ce doua tinere au fost confirmate cu COVID-19 in urma unei petreceri de majorat. Dupa petrecere, grupul de aproape 40 de tineri a plecat pe litoral, desi unii dintre ei prezentau semne de boala, iar una dintre fete efectuase testul COVID-19,…

- Autoritatile sanitare din Vaslui sunt in alerta maxima dupa ce doua tinere au fost confirmate cu COVID 19 in urma unui majorat. Dupa petrecere, grupul de aproape 30 de tineri a plecat pe litoral, desi unii dintre ei prezentau semne de boala, iar una dintre fete efectuase testul COVID 19 si nu primise…

- 30 de tineri de 17 și 18 ani din Vaslui, care au avut legatura cu o persoana infectata cu noul coronavirus, au plecat la mare la o petrecere. Au fost gasiți in vile private din Costinești. DSP...

- In cursul serii de marti, 4 august a.c., DSP Constanta a fost instiintata de DSP Vaslui de faptul ca, in statiunea Costinesti, s ar afla 30 de tineri cu varste cuprinse intre 17 si 18 ani, prezenti pe litoral pentru a participa la un eveniment privat. Informarea a venit in contextul in care cei 30 de…

- Patruzeci și trei de cazuri noi de coronavirus sunt legate de o petrecere mare intr-o casa, care a avut loc la inceputul lunii iulie in Washtenaw County, Michigan, conform oficialilor citați de CNN. Cele mai...