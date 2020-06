Oraș fără poliție, sat FĂRĂ CÂINI? In SUA in aceste zile au fost luate masuri pentru a limita utilizarea forței de catre reprezentanții poliției municipale. Consiliul municipal din Minneapolis, Minnesota, a anunțat ca a ajuns la un acord pentru desființarea poliției din oraș. Dar acest lucru, dupa cum se intreaba unii dintre analiști, are legatura cu democrația, antirasismul, sau cu anarhia? ... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Democratul Joe Biden, fost vicepresedinte al SUA care candideaza impotriva republicanului Donald Trump la alegerile prezidentiale din noiembrie, a promis sa lupte impotriva rasismului si in favoarea reformelor in rindurile politiei dupa moartea afro-americanului George Floyd, informeaza duminica dpa.…

- Procurorul general Keith Ellison din Minnesota este asteptat sa faca publice acuzatiile miercuri dupa-amiaza, la mai bine de o saptamana dupa ce Floyd a fost ucis in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis. Uciderea acestuia a starnit proteste la nivel national, demonstrantii cerand incetarea…

- Un camion de mare tonaj a intrat intr-un grup de mii de oameni din America, dupa protestele din ultimele zile in urma decesului provocat de un polițist lui George Floyd. Cine este Bogdan, șoferul care a intrat in mulțimea de protestatari din SUA Șoferului camionului este Bogdan Vechirko, un rus de 35…

- Un camion cisterna a rulat catre manifestanti pe o autostrada inchisa, la Minneapolis, in Minnesota, intr-o atmosfera tensionata in Statele Unite, din cauza mortii in urma cu o saptamana a lui George Floyd, un afroamerican, in timpul unei arestari a Politiei din Minneapolis, relateaza Reuters.

- Un camion cisterna a incercat duminica sa treaca prin mijlocul unui cortegiu de mii de manifestanti pe un pod din centrul orasului Minneapolis, in statul american Minnesota, obligand fortele de ordine sa intervina masiv, scrie AFP. "A priori, niciun manifestant nu a fost ranit", potrivit unui comunicat…

- Cinci sute de soldati ai Garzii Nationale au fost mobilizati vineri dimineata pentru a restabili calmul in orasul Minneapolis (nordul SUA), dupa o a treia noapte consecutiva de violente in urma mortii unui afroamerican in cursul arestarii sale de catre politie, informeaza AFP, citand un comunicat…